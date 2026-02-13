Hitno se oglasio RHMZ! Stiže nevreme, očekuju se olujni udari vetra: Sledi drastičan pad temperature vazduha

U NEDELјU I POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE PROLAZNO ZAHLAĐENJE - U subotu (14.02.) ujutro mestimično niska oblačnost.

Pre podne pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 5 °S, a najviša od 12 do 17 °S - navodi RHMZ. - U nedelјu (15.02.) oblačno s kišom i osetno hladnije uz umeren i jak severni i severozapadni vetar čiji