Milica Todorović se odmah oglasila! Nakon najtužnije vesti, javno se obratila Gogi Sekulić

Goga Sekulić saopštila je oko ponoći tužnu vest, da joj je preminula majka.

Uz zajedničku fotografiju, Goga je napisala: - Majko... Ne... Ne mogu to podneti i ne želim verovati. Pratioci su joj odmah uputili poruke saučešća, a među njima i Milica Todorović. - Moja saučešće... - napisala je Milica uz emotikone kojima je izrazila tugu i molitvu. Poruke utehe Gogi su uputile i Aleksandra Mladenović, Tina Ivanović, Jovana Tipšin, Rada Manojlović, Ivana Šašić... Goga je za majku bila mnogo vezana, a u kakvoj porodici je odrasla govorila je