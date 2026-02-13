Milica Todorović se odmah oglasila! Nakon najtužnije vesti, javno se obratila Gogi Sekulić

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs
Milica Todorović se odmah oglasila! Nakon najtužnije vesti, javno se obratila Gogi Sekulić

Goga Sekulić saopštila je oko ponoći tužnu vest, da joj je preminula majka.

Uz zajedničku fotografiju, Goga je napisala: - Majko... Ne... Ne mogu to podneti i ne želim verovati. Pratioci su joj odmah uputili poruke saučešća, a među njima i Milica Todorović. - Moja saučešće... - napisala je Milica uz emotikone kojima je izrazila tugu i molitvu. Poruke utehe Gogi su uputile i Aleksandra Mladenović, Tina Ivanović, Jovana Tipšin, Rada Manojlović, Ivana Šašić... Goga je za majku bila mnogo vezana, a u kakvoj porodici je odrasla govorila je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Umrla majka Goge Sekulić

Umrla majka Goge Sekulić

Telegraf pre 50 minuta
Umrla majka goge Sekulić: Pevačica se oglasila slomljena od bola: "Ne mogu to podneti"

Umrla majka goge Sekulić: Pevačica se oglasila slomljena od bola: "Ne mogu to podneti"

Blic pre 1 sat
Umrla majka goge Sekulić Pevačica objavila potresnu poruku: "Ne mogu to podneti i ne mogu verovati"

Umrla majka goge Sekulić Pevačica objavila potresnu poruku: "Ne mogu to podneti i ne mogu verovati"

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Goga SekulićRada ManojlovićTina IvanovićMilica TodorovicMAJKAUmrla

Zabava, najnovije vesti »

Nije mi obezbeđenje, on mi je mnogo više… Stoja opet pod ruku SA NJIM! A gde je muž Igor?

Nije mi obezbeđenje, on mi je mnogo više… Stoja opet pod ruku SA NJIM! A gde je muž Igor?

Svet & Skandal pre 9 minuta
Sita donela odluku, evo da li uvodi Noru u Elitu! Udarila na Asminovu porodicu: "Teške šifre i monstrumi"

Sita donela odluku, evo da li uvodi Noru u Elitu! Udarila na Asminovu porodicu: "Teške šifre i monstrumi"

Telegraf pre 44 minuta
Milica Todorović se odmah oglasila! Nakon najtužnije vesti, javno se obratila Gogi Sekulić

Milica Todorović se odmah oglasila! Nakon najtužnije vesti, javno se obratila Gogi Sekulić

Telegraf pre 39 minuta
Umrla majka Goge Sekulić

Umrla majka Goge Sekulić

Telegraf pre 50 minuta
Umrla majka goge Sekulić: Pevačica se oglasila slomljena od bola: "Ne mogu to podneti"

Umrla majka goge Sekulić: Pevačica se oglasila slomljena od bola: "Ne mogu to podneti"

Blic pre 1 sat