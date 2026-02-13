Željko Drčelić "zagrmeo" zbog sudija sa meča Olimpijakos - Zvezda: "Teško je boriti se protiv viših sila"

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u 28. kolu Evrolige od ekipe Olimpijakosa u dvorani "Mira i prijateljstva" u Pireju (92:86), ali se nakon ovog susreta najviše priča o spornim sudijskim odlukama.

Njih je, po mišljenju ljudi iz Crvene zvezde, bio popriličan broj. Kritike na račun Migela Anhela Pereza Pereza imao je i poznati analitičar i trener Vlade Đurović, a nisu ništa bolje prošli ni Šefi Šemeš iz Izraela, pa ni Maksim Buber iz Francuske. Glavni čovek Crvene zvezde, Željko Drčelić zbog toga je "zagrmeo" na sudije posle poraza u Pireju i jasno stavio na znanje da se ne slaže sa njihovim odlukama viđenim na susretu u Grčkoj. On je dao kratku i jasnu izjavu