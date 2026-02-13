Stradali mladić, sin poznatog muzičara: Novi detalji nesreće u Sarajevu

Večernje novosti pre 1 sat
Stradali mladić, sin poznatog muzičara: Novi detalji nesreće u Sarajevu

ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.

Foto: Printskrin/Instagram/trtbalkanbhsc Erdoan je studirao Akademiju likovnih umetnosti u Sarajevu, a stradao je dok je čekao gradski prevoz. Arman Morankić je postao poznat u široj javnosti po tome što se 2024. godine takmičio u emisiji "Nikad nije kasno", gde je bio finalista. Foto: Printscreen U nesreći su povređene četiri osobe, a najteže povrede zadobila je učenica srednje škole Ela Jovanović (17), kojoj je od zadobijenih povreda amputirana noga. Juče je na
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Posle iskakanja tramvaja iz šina, građani Sarajeva odali počast poginulom mladiću

Posle iskakanja tramvaja iz šina, građani Sarajeva odali počast poginulom mladiću

Insajder pre 33 minuta
Student koji je poginuo u Sarajevu je sin pevača: Takmičio se u "Nikad nije kasno"

Student koji je poginuo u Sarajevu je sin pevača: Takmičio se u "Nikad nije kasno"

Blic pre 28 minuta
Crna tačka Sarajeva: Tramvaj dva puta iskakao iz šina, pre 13 godina na istom mestu 50 povređenih (video)

Crna tačka Sarajeva: Tramvaj dva puta iskakao iz šina, pre 13 godina na istom mestu 50 povređenih (video)

Mondo pre 1 sat
Ovako je pevač čiji je sin poginuo u stravičnoj nesreći u Sarajevu govorio o ratu! Jedan san mu nikada neće biti ostvaren, a…

Ovako je pevač čiji je sin poginuo u stravičnoj nesreći u Sarajevu govorio o ratu! Jedan san mu nikada neće biti ostvaren, a evo šta je rekao o estradi

Kurir pre 1 sat
Ko je Erdoan Morankić, sin poznatog pevača koji je stradao u nesreći u Sarajevu: Bio na pragu velikog uspeha

Ko je Erdoan Morankić, sin poznatog pevača koji je stradao u nesreći u Sarajevu: Bio na pragu velikog uspeha

Telegraf pre 58 minuta
Studenti i srednjoškolci blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice u Sarajevu: „Nismo sigurni u svom gradu“

Studenti i srednjoškolci blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice u Sarajevu: „Nismo sigurni u svom gradu“

Danas pre 1 sat
"Da mi je da vratim vreme" Pevač kojem je sin poginuo u Sarajevu pre nekoliko meseci objavio emotivnu fotografiju, iza sebe…

"Da mi je da vratim vreme" Pevač kojem je sin poginuo u Sarajevu pre nekoliko meseci objavio emotivnu fotografiju, iza sebe ostavio i brata blizanca

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoMUPsaobraćajna nesrećaBrčkoBIh

Balkan, najnovije vesti »

(Foto) Jeziv požar u hotelu kod Budimpešte! Ogroman plamen obuhvatio objekat, ima mrtvih

(Foto) Jeziv požar u hotelu kod Budimpešte! Ogroman plamen obuhvatio objekat, ima mrtvih

Blic pre 3 minuta
Bivši predsednik KK Budućnost i Košarkaškog saveza CG Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

Bivši predsednik KK Budućnost i Košarkaškog saveza CG Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

RTS pre 3 minuta
Posle iskakanja tramvaja iz šina, građani Sarajeva odali počast poginulom mladiću

Posle iskakanja tramvaja iz šina, građani Sarajeva odali počast poginulom mladiću

Insajder pre 33 minuta
Crna Gora: Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

Crna Gora: Veselin Barović pušten da se brani sa slobode

RTV pre 9 minuta
Mila Đukanovića će saslušati Anketni odbor koji se bavi napadima na novinare i delovanjem „Crnih trojki“

Mila Đukanovića će saslušati Anketni odbor koji se bavi napadima na novinare i delovanjem „Crnih trojki“

N1 Info pre 48 minuta