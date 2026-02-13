Stradali mladić, sin poznatog muzičara: Novi detalji nesreće u Sarajevu

ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.

Foto: Printskrin/Instagram/trtbalkanbhsc Erdoan je studirao Akademiju likovnih umetnosti u Sarajevu, a stradao je dok je čekao gradski prevoz. Arman Morankić je postao poznat u široj javnosti po tome što se 2024. godine takmičio u emisiji "Nikad nije kasno", gde je bio finalista. Foto: Printscreen U nesreći su povređene četiri osobe, a najteže povrede zadobila je učenica srednje škole Ela Jovanović (17), kojoj je od zadobijenih povreda amputirana noga. Juče je na