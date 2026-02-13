Trodnevni rad po principu dežurstava u ZC tokom praznika

Po sistemu dežurstva radiće se u Zdravstvenom centru (ZC) Vranje tokom obeležavanja Dana državnosti – Sretenja, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Neradni dani tokom biće 15, 16. i 17. februar. U Domu zdravlja od 8 do 18 časova radiće Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece, Služba za kućno lečenje i negu, kao i Stomatološka služba. Laboratorija u Domu zdravlja radiće od 8 do 14 časova. Služba Hitne medicinske pomoći radiće neprekidno 24 časa. Na odeljenjima u Opštoj