NIS podneo zahtev OFAC-u za novu licencu

Pred istek važenja stare, NIS od OFAC-a tražio novu licencu za rad

Naftna industrija Srbije podnela je 12. februara Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. U zahtevu, NIS ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski