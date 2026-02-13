Sarajevski tramvaj u punoj brzini iskliznuo iz šina i naleteo na stajalište puno ljudi (video)

Tramvaj se kretao ka Baščaršiji. Kada se u punoj brzini uključivao u glavnu saobraćajnicu zaneo se, iskočio iz šina i udario u stajalište puno ljudi. Poginuo je mladić (23), a devojci (17) koja je teško povređena amputirana je noga

