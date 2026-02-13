Šest meseci od „najcrnje noći“ u Valjevu: Protest povodom avgustovske policijske brutalnosti

U Valjevu će u subotu, 14. februara, biti održan protest povodom šest meseci od policijske brutalnosti nad građanima tog grada. Kakav je plan skupa i šta se u Valjevu desilo lane

Šest meseci nakon policijskog nasilja nad građankama i građanima Valjeva, u tom gradu biće održan novi protestni skup. Okupljanje počinje u 16.30 ispred Valjevske gimnazije, odakle će kolona krenuti ka zgradi policije, a potom i do zgrade suda. „Šest meseci od najcrnje noći u istoriji grada“, naveli su valjevski studenti u pozivu na protest zakazan za 14. februar. Na skup u Valjevo pešaka dolaze i studenti iz Obrenovca, u okviru takozvanog „Kolubarskog marša“. Ovo