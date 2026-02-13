Šest meseci od „najcrnje noći“ u Valjevu: Protest povodom avgustovske policijske brutalnosti

Vreme pre 4 sati
Šest meseci od „najcrnje noći“ u Valjevu: Protest povodom avgustovske policijske brutalnosti

U Valjevu će u subotu, 14. februara, biti održan protest povodom šest meseci od policijske brutalnosti nad građanima tog grada. Kakav je plan skupa i šta se u Valjevu desilo lane

Šest meseci nakon policijskog nasilja nad građankama i građanima Valjeva, u tom gradu biće održan novi protestni skup. Okupljanje počinje u 16.30 ispred Valjevske gimnazije, odakle će kolona krenuti ka zgradi policije, a potom i do zgrade suda. „Šest meseci od najcrnje noći u istoriji grada“, naveli su valjevski studenti u pozivu na protest zakazan za 14. februar. Na skup u Valjevo pešaka dolaze i studenti iz Obrenovca, u okviru takozvanog „Kolubarskog marša“. Ovo
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 4 minuta
Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Insajder pre 1 sat
Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

N1 Info pre 1 sat
Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Kolona studenata stigla do Divaca: Večeras ih očekuje doček u Valjevu

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Studenti stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u Valjevu

Danas pre 1 sat
"Studenti odigrali najbolji potez u Ubu, vlast htela sukobe": Nastavljen marš na protest u Valjevu

"Studenti odigrali najbolji potez u Ubu, vlast htela sukobe": Nastavljen marš na protest u Valjevu

N1 Info pre 5 sati
Studenti objavili kako do Orašca na Sretenje

Studenti objavili kako do Orašca na Sretenje

Glas Šumadije pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ValjevoObrenovac

Društvo, najnovije vesti »

Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?: Studenti o imenovanju Manje Grčić

Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?: Studenti o imenovanju Manje Grčić

Danas pre 14 minuta
„Nismo došli da osuđujemo ovo je skup podrške“: Čačani traže odgovornost za smrt devojčice Eme

„Nismo došli da osuđujemo ovo je skup podrške“: Čačani traže odgovornost za smrt devojčice Eme

Danas pre 24 minuta
Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Insajder pre 33 minuta
Krstić o Centru za društvenu stabilnost: Ministar informisanja brani pseudonovinarstvo

Krstić o Centru za društvenu stabilnost: Ministar informisanja brani pseudonovinarstvo

N1 Info pre 24 minuta
Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 4 minuta