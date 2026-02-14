Karter nadmudrio Mela - ruki Filadelfije prvi heroj Ol-star vikenda VIDEO

Tim Vins, koji je kao počasni trener predvodio legendarni Vins Karter, osvojio je turnir "Zvezde u usponu" u okviru NBA Ol-star vikenda 2026, posle dramatične završnice i pobede nad Timom Melo rezultatom 25:24.

Turnir "Zvzde u usponu" održan je u dvorani "Intuit Dome" u okviru NBA Ol-star vikenda 2026. Sistem takmičenja u sačinjavala dva polufinala koja su su se igrala do 40 poena, te finale do 25 poena Tri tima sastavljena od najboljih rukija i sofmora NBA lige, uz jedan "Dži" liga tim, borila su se za trofej, a na kraju je pehar završio u rukama Tima Vinsa – zahvaljujući hladnokrvnosti mladog Vi-Džeja Edžkomba. Finale se igralo po sistemu "ko prvi do sledećeg poena –