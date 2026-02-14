Uživo Brutalan napad; Raste broj mrtvih; Zelenski: Nema povlačenja, ne damo Donbas FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.452. dan. Ukrajinske snage su granatirale Belogorod, a u napadu su poginula dva civila. Sikorski poručio u Minhenu da rat u Ukrajini zavisi od toga "ko će prvi popustiti", uz ocenu da Evropa mora imati mesto za pregovaračkim stolom jer sada snosi najveći teret rata. Opširnije pročitajte OVDE.

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 20 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.