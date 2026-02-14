Prvi zimski olimpijski šampion u istoriji Južne Amerike: Samba na stazi u Italiji

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Gintare Karpaviciute Lukaš Pinjeiro Braten je skijao za Norvešku pre nego što je odlučio da nastupa za Brazil, zemlju njegove majke

Lukaš Pinjeiro Braten ispisao je istoriju osvojivši prvu medalju na zimskim olimijskim igrama za neku južnoameričku zemlju, i to zlatnu.

Pinjeiro Braten, rođen u Oslu - otac mu je Norvežanin, a majka Brazilka - osvajao je medalje u svetskim kupovima skijajući za Norvešku, a 2023. godine iznenada je objavio da se povlači iz sporta jer je „izgubio osećaj radosti“.

Ipak, vratio se skijanju, ali sada nastupa za Brazil, želeći da oda počast poreklu sa majčine strane.

U snežnim uslovima u Bormiju, dvadesetpetogodišnjak je održao majstorski čas u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, na stazi Stelvio.

Nadmašio je švajcarskog velikana Marka Odermata za 0,58 sekundi, dok je Odermatov kolega iz reprezentacije Loik Mejar osvojio bronzu.

„Skijao sam potpuno po intuiciji, onako kako me je srce vodilo, i to mi je omogućilo da postanem olimpijski šampion.

„Nije ovo imalo nikakve veze sa medaljom, niti sa istorijom koju sam mogao da napišem, samo sam želeo da skijam kao čovek kakav jesam.

„Ako vozim kako umem, znam da mogu da budem najbolji na svetu.“

Getty Images

Olimpijsko takmičenje u veleslalomu na stazi u Bormiju je bilo neobično egzotično.

Učestvovao je 81 skijaš iz 62 zemlje, među kojima i nekoliko afričkih - Madagaskara, Eritreje i Kenije.

U prvoj vožnji, Pinjeiro Braten je ostvario prednost od 0,95 sekundi ispred Odermata, a samo sedam skijaša je uspelo da isprati ritam njih dvojice i ostane u konkurenciji za medalje.

Odermat, koji je branio titulu olimpijskog šampiona, izvršio je pritisak na Brazilca sjajnom drugom vožnjom, ali samo bi pad sprečio Pinjeira Bratena da se popne na pobedničko postolje.

Pinjeiro Braten je bio vrlo smiren, nisu ga omeli ni pogoršani vemenski uslovi.

Ovakav epilog veleslalomske trke znači da Odermat, trenutni vodeći u ukupnom plasmanu Svetskog kupa u svim disciplinama alpskog skijanja, napušta Zimske olimpijske igre bez zlata, uprkos očekivanjima da će dominirati.

Ko je Pinjeiro Braten?

MICHAEL BUHOLZER/EPA/Shutterstock Lukaš Pinjeiro Braten je poskočio sa pobedničkog postolja, između dvojice Švajcaraca

Roditelji su mu se razveli kada je bio mlad i uprkos tome što je njegov otac, „skijaški fanatik“, dobio starateljstvo, proveo je detinjstvo često prelazeći Atlantik i upoznajući razne kulture.

U početku nije bio preterano zagrejan za skijanje.

Više je voleo da pika fudbal u Sao Paulu i želeo je da postane profesionalac poput Ronaldinja, njegovog idola.

Rekao je ocu da su mu stopala „stvorena za plaže, a ne za tvrde cipele“.

Ali sa osam godina, počeo je da menja mišljenje, privučen velikim brzinama koje donosi skijanje.

Njegov nomadski način života nastavio se dugi niz godina - pre 22, selio se 21 put.

„Ja sam multikulturalna osoba“, rekao je za Asošijejted pres.

„Od kako sam se rodio, uvek su mi bile bliske obe kulture - norveška i brazilska.

„Zato uvek govorim da nikada nisam živeo život u kojem me je oblikovala samo jedna kultura ili jedan način života, uvek su postojale ova dva, potpuno različita pola.

„To me je, verujem, i oblikovalo da postanem ono što jesam danas i kako želim da živim život".

REUTERS/Christian Hartmann

A taj život je ekscentričan, ekstravagantan.

Pinjeiro Braten voli modu i lakira nokte, šetao je modnom pistom u Kopenhagenu i poseduje stan u Milanu, italijanskoj prestonici mode.

Zabavlja se sa tri godine starijom glumicom Isadorom Kruz.

Kad prođe cilj, često zapleše sambu, u želji da unese raznovrsnost u alpsko skijanje.

„Predstavnik sam onih koji sebe vide u sportu a rečeno im je da nisu za njega.

„Sada predstavljam ljude koji kažu: 'Nikada ranije nisam gledao skijanje, ali sada gledam'. Deca pitaju gde mogu da se oprobaju na snegu.

„Norveška me je naučila kako da budem sportista, kako da se borim protiv hladnoće. Brazil me je naučio kako da budem svoj.“

Pinjeiro Braten je osvojio 12 medalja na Svetskom kupu za Norvešku, ali je zapanjio skijaški svet kada je sa samo 23 godine saopštio da se povlači iz sporta.

„Prvi put u karijeri se osećam slobodno“, rekao je tada, pre nego što je rezervisao kartu u jednom pravcu za Brazil.

Dvanaest meseci kasnije, vratio se skijanju, ali uz novu zastavu pored imena.

Nazvao je to „najvećim projektom u životu“.

Pod novom zastavom, prvi put je trijumfovao u Svetskom kupu u novembru.

Ali posle najvećeg uspeha u karijeri, osvajanja zlatne olimpijske medalje, rekao je da nije „u stanju" da shvati šta se događa.

„Pokušavam da razumem ovu vrstu emocije i da je pretvorim u reči, iako je to apsolutno nemoguće.

„Nadam se da mogu da inspirišem decu da, uprkos tome šta nose, kako izgledaju, i odakle dolaze, mogu da slede snove i budu ono što zaista jesu.

„Jer, to je pravi izvor sreće u životu.“

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.14.2026)