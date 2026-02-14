BBC vesti na srpskom

Ptice lete, ali leti i Domen Prevc: Slovenija ima olimpijskog šampiona

Njegovo drugo olimpijsko zlato, a ima priliku za još jedno.

BBC News pre 1 sat
domen prevc
FILIP SINGER/EPA/Shutterstock
Domen Prevc je prvi Slovenac u muškoj konkurenciji koji je postao olimpijski šampion - ovo mu je drugo zlato na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji

Domen Prevc je i pre Zimskih olimpijskih igara u Italiji ušao u istoriju skijaških skokova.

Sada je u istoriji dobio još jedno poglavlje.

Svetski šampion Prevc je ove sezone u izuzetnoj formi, a na velikoj skakaonici u Predacu, u Val di Fijemu, potvrdio je da je bez premca.

Posle prve serije bio je drugoplasirani, ali je u drugoj skočio najduže - 141,5 metar, što mu je donelo olimpijsko zlato.

„Ne znam šta da kažem... osećam kao da gledam film“, ostao je bez reči 26-godišnji olimpijski šampion u prvom komentaru posle velike pobede.

„Kao da kroz prozor gledam šta dečak Domen radi.

„To je nešto magično, divno.

„Bilo je malo drame u finišu druge serije, što je mene još više zabavilo, a i ishod je bio kakav sam želeo", nasmejao se Prevc u izjavi za TV Slovenija.

Drugi je bio Japanac Ren Nikaido, vodeći posle prve serije, ali mu je skok u drugoj bio lošiji od Prevcovog.

U ukupnom poretku zaostao je 6,8 poena.

Nikaidu je ovo druga medalja na ZOI u Italiji, posle bronze na maloj skakaonici.

Treće mesto osvojio je sjajni Poljak, 18-godišnji Kasper Tomašjak.

Ovaj momak se pojavio na Igrama pravo niotkuda i odoleo je mnogima asovima skijaških skokova i letova.

Pre nekoliko dana pokazao je da je izuzetno talentovan, osvojivši sebro na maloj skakaonici, a sada je, mimo svih očekivanja uoči Igara, došao i do drugog olimpijskog odličja.

domen prevc
REUTERS/Kacper Pempel
Domen Prevc je skočio 141,5 metar, što je novi rekord skakaonice u Predacu

Domen Prevc je ove sezone osvojio sve: Novogodišnju turneju četiri skakaonice, titulu svetskog prvaka, pojedinačno zlato na velikoj skakaonici, zlato u mešovitim skokovima na maloj skakaonici.

U istoriji ovog sporta, to je uspelo još samo legendarnom, danas pokojnom, Fincu Matiju Nikenenu.

Ovakvo dostignuće nisu ostvarili velikani ovog sporta, poput Jensa Vajsfloga, Jane Ahonen, Adama Mališa, Štefana Krafta, Kamila Štoha...

Prevc je i prvi Slovenac olimpijski šampion u muškoj konkurenciji u bilo kom zimskom sportu.

Među ženama, olimpijska zlata osvajale su alpska skijašica Tina Maze i ski skakačica Urša Bogataj.

Poredak prvih 10 na velikoj skakaonici

Domen Prevc
FILIP SINGER/EPA/Shutterstock
  • 1. Domen Prevc (Slovenija) 301,8 poena (skokovi: 138,5 metara i 141,5 metar)
  • 2. Ren Nikaido (Japan) 295 poena (skokovi: 140/136,5 m)
  • 3. Kacper Tomašjak (Poljska) 291,2 poena (skokovi: 133/138,5 m)
  • 4. Kristofer Eriksen Sundal (Norveška) 288 poena (skokovi 136/135,5 m)
  • 5. Jan Herl (Austrija) 286,9 poena (skokovi: 134,5/136 m)
  • 6. Rjoju Kobajaši (Japan) 284,5 poena (skokovi: 131/138,5 m)
  • 7. Štefan Embaher (Austrijat) 284,1 poen (skokovi: 133/136 m)
  • 8. Illja Mizernik (Kazahstan) 281,6 poena (skokovi: 140,5/136 m)
  • 9. Filip Rajmund (Nemačka) 277,4 poena (skokovi: 131/136 m)
  • 10. Vladimir Zografski (Bugarska) 277,3 poena (skokovi: 133,5/133,5 m)
domen prevc
REUTERS/Kai Pfaffenbach
Let i doskok za zlato

I na ovim Igrama, Slovenci potvrđuju dominaciju u ski skokovima sa, za sada, tri od četiri moguće medalje.

Najpre je Nika Prevc, sestra Domena Prevca, osvojila srebro u pojedinačnom takmičenju, a par dana kasnije, Slovenci su osvojili zlatnu medalju u mešovitom takmičenju (po dve žene i muškarca) na maloj skakaonici.

Prevc je ostao bez medalje na maloj skakaonici u muškoj pojedinačnoj konkurenciji, ali će imati priliku za olimpijski het-trik.

Preostalo je još takmičenje u mešovitoj konkurenciji na velikoj skakaonici.

(BBC News, 02.14.2026)

BBC News

