Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji
Policija je kontrolom 699 autobusa našla 300 prekršaja.
Među njima je 65 prekoračenja vremena upravljanja, 38 zloupotreba tahografa, 23 neposedovanja dokumentacije i 12 tehničke neispravnosti autobusa.
Kontrolisano je i 8.013 teretnih vozila i otkriveno 6.377 prekršaja što je više nego u ranijim akcijama.
Među njima je 1.188 prekoračenja dozvoljenog vremena upravljanja, 505 zloupotreba tahografa, 697 prekršaja neposedovanja propisane dokumentacije, 634 slučaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 477 slučajeva prekoračenja brzine.
Utvrđena su i 23 slučaja upravljanja pod dejstvom alkohola, dva slučaja upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 179 slučajeva tehničke neispravnosti vozila.
Saobraćajna policija od 9. do 15. februara sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja vozača teretnih vozila i autobusa, najavilo je ranije Ministarstvo. Akcija se sprovodi u 34 evropske članice mreža saobraćajnih policija Evrope (ROADPOL).
(Beta, 14.02.2026)