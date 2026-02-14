Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Beta pre 3 sata

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona ove nedelje, objavilo je danas Ministarstvo unutrašanjih poslova Srbije.

Policija je kontrolom 699 autobusa našla 300 prekršaja.

Među njima je 65 prekoračenja vremena upravljanja, 38 zloupotreba tahografa, 23 neposedovanja dokumentacije i 12 tehničke neispravnosti autobusa.

Kontrolisano je i 8.013 teretnih vozila i otkriveno 6.377 prekršaja što je više nego u ranijim akcijama.

Među njima je 1.188 prekoračenja dozvoljenog vremena upravljanja, 505 zloupotreba tahografa, 697 prekršaja neposedovanja propisane dokumentacije, 634 slučaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 477 slučajeva prekoračenja brzine.

Utvrđena su i 23 slučaja upravljanja pod dejstvom alkohola, dva slučaja upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 179 slučajeva tehničke neispravnosti vozila.

Saobraćajna policija od 9. do 15. februara sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja vozača teretnih vozila i autobusa, najavilo je ranije Ministarstvo. Akcija se sprovodi u 34 evropske članice mreža saobraćajnih policija Evrope (ROADPOL).

(Beta, 14.02.2026)

