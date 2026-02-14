Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Beta pre 48 minuta

Američki državni sekretar Marko Rubio danas je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji poručio da će Sjedinjene Američke Države (SAD) zauvek ostati vezane za Evropu, čak i dok se zalažu za promene u odnosima i u međunarodnim institucijama koje su bile bedem svetskog poretka posle Drugog svetskog rata, kao i da SAD jeste na zapadnoj hemisferi, ali da će uvek biti "dete" Evrope.

Rubio je rekao da je "euforija" zbog pobede Zapada u Hladnom ratu dovela do "opasne zablude da smo ušli u 'kraj istorije', da će svaka nacija sada biti liberalna demokratija...i da ćemo živeti u svetu bez granica, gde će svako postati građanin sveta".

"Napravili smo ove greške zajedno i sada zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo sa tim činjenicama i da krenemo napred ka obnovi", rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, pod Trampom će SAD "ponovo preuzeti zadatak obnove".

„Zato predsednik Tramp zahteva ozbiljnost i reciprocitet od naših prijatelja ovde u Evropi“.

"U vreme kada naslovi najavljuju kraj transatlantske ere, neka svima bude jasno da to nije ni naš cilj ni naša želja. Jer za nas Amerikance, naš dom možda jeste na zapadnoj hemisferi, ali mi ćemo uvek biti dete Evrope", poručio je američki državni sekretar.

"I danas sam ovde da jasno stavim do znanja da Amerika utire put ka novom veku prosperiteta i da još jednom želimo da to uradimo zajedno sa vama, našim dragim saveznicima i našim najstarijim prijateljima", dodao je Rubio.

Rubio je rekao da Ujedinjene nacije "još uvek imaju ogroman potencijal", ali da "nemaju odgovore i da nisu igrale praktično nikakvu ulogu" kada je reč o pitanjima koje je danas potrebno hitno rešavati.

(Beta, 14.02.2026)

