(Foto) Počasna paljba izvedena na Kalemegdanu povodom Dana državnosti Republike Srbije

Srbija obeležava Sretenje, Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak Počasna artiljerijska paljba izvedena je po naređenju predsednika Republike Pripadnici Garde Vojske Srbije izveli su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara. Počasna artiljerijska paljba izvedena je po naređenju predsednika Republike i vrhovnog