(Foto) Počasna paljba izvedena na Kalemegdanu povodom Dana državnosti Republike Srbije

Blic pre 1 sat
(Foto) Počasna paljba izvedena na Kalemegdanu povodom Dana državnosti Republike Srbije
Srbija obeležava Sretenje, Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak Počasna artiljerijska paljba izvedena je po naređenju predsednika Republike Pripadnici Garde Vojske Srbije izveli su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara. Počasna artiljerijska paljba izvedena je po naređenju predsednika Republike i vrhovnog
Premijer Macut čestitao građanima Srbije Dan državnosti

Počasna paljba na Kalemegdanu za Dan državnosti Republike Srbije

Insajder pre 1 sat
Počasna artiljerijska paljba povodom Dana državnosti, čestitika Macuta

Dan državnosti: U kragujevačkoj Staroj skupštini sutra svečana akademija, u Teatru premijera

Serbian News Media pre 51 minuta
Predsednik Skupštine Republike srpske, poznat po uvredama na račun građana Srbije koji protestuju, za Sretenje u Orašcu i Kragujevcu

Polaganje venaca i akademija RS povodom Sretenja, Dan državnosti Srbije i Republike Srpske

Serbian News Media pre 46 minuta
Premijer Macut čestitao građanima Srbije Dan državnosti odajmo poštovanje hrabrosti, mudrosti i viziji naših predaka

Vojska SrbijeSretenje

