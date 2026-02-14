(Foto, video) Stravičan sudar šlepera i džipa na Čukarici! Stradala Tatjana Ječmenica, njen muž hitno prevezen u bolnicu

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Stravičan sudar šlepera i džipa na Čukarici! Stradala Tatjana Ječmenica, njen muž hitno prevezen u bolnicu

Njen suprug je povređen i prevezen u bolnicu u kritičnom stanju U sudaru putničkog i teretnog vozila poginula je bivša teniserka Tatjana Ječmenica Na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, večeras u 20.54 časova sudarili su se putničko i teretno vozilo, nezvanično saznaje "Blic".

Prema poslednjim informacijama, u nesreći je poginula bivša teniserka Tatjana Ječmenica. Bivša reprezentativka Tatjana Ječmenica je izgubila poginula, a kako "Blic" saznaje, njenom suprugu se bore za život. Kako saznajemo, vatrogasci su uspeli da iz vozila izvuku njenog muža i on je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu. Tatjana je preminula tokom akcije izvlačenja. Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta u 21.16 časova, gde su
