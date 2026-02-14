Nenada izvlačili iz prepolovljenog kombija Ovo je muškarac koji je stradao u stravičnoj železničkoj nesreći kod Čačka (foto)…

Nenad R., vozač kombija, zadobio je teške telesne povrede i preminuo u bolnici Jedan od meštana opisao je prizore na mestu nesreće kao jezive Nenad R. (40) koji je stradao u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u blizini Čačka sahranjen je pre 2 dana, saznaje "Blic".

Železnička nesreća dogodila se 9. februara oko 9 časova na pruzi Zablaće - Čačak, kada su se na putnom prelazu sudarili voz i kombi vozilo, a tom prilikom teške telesne povrede opasne po život zadobio je Nenad R. koji je upravljao putničkim vozilom. Nažalost, Nenad je podlegao povredama u čačanskoj bolnici. - Prizori na licu mesta su jezivi, kombi je prepolovljen. Muškarac je bio živ, ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz olupine ali je preminuo od težine zadobijenih