Blic pre 4 sati
"Propustiće priliku za mir": Tramp upozorio Zelenskog da preduzme korake: "Rusija želi sporazum, on mora da deluje"
Američka administracija usmerila je diplomatske napore ka rešavanju ukrajinskog konflikta Tramp je ukazao da će razgovori između SAD-a, Ukrajine i Rusije biti nastavljeni naredne nedelje u Ženevi Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski propustiti priliku za mir ako "ne počne da deluje", navodeći da Rusija želi da postigne sporazum. - Rusija želi da postigne sporazum i Zelenski će morati da
Tramp tvrdi da Putin želi mir

Danas pre 3 sata
