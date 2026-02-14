Specijalne jedinice blokirale ulice, upadaju u vile i restorane. Opsadno stanje u Kotoru: Privedeno sedam članova kriminalne grupe

Blokiran je i put preko Trojica Pretresaju se vile i kuće u naselju Mirac Opsadno stanje večeras je u naselju Mirac i delu Kotora gde su specijalne jedinice blokirale dep naselja, ali i prilazne puteve ka Starom gradu.

Prema prvim informacijama, policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac. Osim vila pretresa se i jedan od ekskluzivnih restorana. Prema poslednjim informacijama, u akciji je privedeno sedam članova kriminalne grupe. Podsetimo, pre tri dana u velikoj akciji crnogorske policije, u potrazi za Radojem Zvicerom, pretreseno je više vila i objekata u Kotoru i na Obali Đuraševića, koja koriste vođa kavačkog klana i njegova supruga Tamara Zvicer. Kako nezvanično saznaje
