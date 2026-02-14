"Sve je jasniji jaz između Amerike i Evrope" Vučić iz Minhena: "Otvoriće se pregovori i oko nuklearnog štita"

Sastao se sa predsednicima ključnih institucija, kao što su Evropski savet, Ministarstvo spoljnih poslova NR Kine i Goldman Saksa Vučić je izrazio mišljenje o globalnom političkom i ekonomskom stanju, uključujući konflikte u Ukrajini Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije iz Minhena za "Informer" gde je govorio o najakuelnijim temama. Prema rečima Vučića zadovoljan brojnim sastancima koje je imao, ali je mnogim stvarima i iznenađen. - Rekao