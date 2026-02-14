Đoković se oprostio od Ječmenice, Olga Danilović potresena zbog smrti Tatjane: „Taša je deo mojih najlepših uspomena…“

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Đoković se oprostio od Ječmenice, Olga Danilović potresena zbog smrti Tatjane: „Taša je deo mojih najlepših uspomena…"

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica je poginula u petak u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod petlje Orlovača, u smeru ka Ostružnice.

Vest o smrti Tatjane Ječmenice duboko je pogodila sve koji imaju veze sa srpskim tenisom. Posebno je teško palo Olgi Danilović koja je dugo sarađivala sa Tatjanom. – Taša je deo mojih najlepših uspomena iz juniorskih godina. Osvojile smo mnogo turnira, možda najznačajniji od njih je juniorski Rolan Garos u dublu – rekla je Danilović u izjavi za Sport klub. Ječmenica je za Olgu bila jednako važna i na terenu i van njega. – Mnogo vremena smo provele zajedno.
