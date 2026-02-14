Muškarac zadobio opekotine trećeg stepena nakon eksplozije plinske boce u Čačku

Jedna osoba teško je povređena u požaru koji je izbio u jednoj kući u Ulici kneza Miloša u Čačku.

Kako prenosi portal Morava info, požar je posledica eksplozije plinske boce. Pedesetogodišnji muškarac tom prilikom zadobio je opekotine trećeg stepena i nakon inicijalnog ukazivanja pomoći u čačanskoj bolnici biće transportovan u ustanovu tercijarnog tipa u Beogradu. Na urgentno prijemno odeljenje primljen je muškarac starosti 50 godina sa opekotinama donjih ektremitata 3 i 4 stepena. Na prijemu je bio stabilnih vitalnih parametara. Nakon inicijalno prijema i