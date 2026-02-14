Policijska akcija u Kotoru, privedeno na desetine članova kriminalnih grupa

Specijalne jedinice blokirale su deo naselja u Kotoru, ali i prilazne puteve ka Starom gradu, a kako pišu Vijesti u toku je hapšenje desetine članova organizovane kriminalne grupe.

Prema prvim informacijama do kojih su došle Vijesti, a prenosi N1, policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac u Kotoru. Kako pišu, osim vila policija je pretresla i jedan od ekskluzivnih restorana. U prvom talasu privedeno je na desetine članova kriminalnih grupa. Za sada nema podataka da li je reč o potrazi za nekim od begunaca.