Policijska akcija u Kotoru, privedeno na desetine članova kriminalnih grupa

Danas pre 3 sata  |  N1
Policijska akcija u Kotoru, privedeno na desetine članova kriminalnih grupa

Specijalne jedinice blokirale su deo naselja u Kotoru, ali i prilazne puteve ka Starom gradu, a kako pišu Vijesti u toku je hapšenje desetine članova organizovane kriminalne grupe.

Prema prvim informacijama do kojih su došle Vijesti, a prenosi N1, policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac u Kotoru. Kako pišu, osim vila policija je pretresla i jedan od ekskluzivnih restorana. U prvom talasu privedeno je na desetine članova kriminalnih grupa. Za sada nema podataka da li je reč o potrazi za nekim od begunaca.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Specijalne jedinice blokirale ulice, upadaju u vile i restorane. Opsadno stanje u Kotoru: Privedeno sedam članova kriminalne…

Specijalne jedinice blokirale ulice, upadaju u vile i restorane. Opsadno stanje u Kotoru: Privedeno sedam članova kriminalne grupe

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kotor

Hronika, najnovije vesti »

Dačić: Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica poginula u sudaru na Orlovači

Dačić: Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica poginula u sudaru na Orlovači

Insajder pre 45 minuta
(Foto, video) Stravičan sudar šlepera i džipa na Čukarici! Stradala Tatjana Ječmenica, njen muž hitno prevezen u bolnicu

(Foto, video) Stravičan sudar šlepera i džipa na Čukarici! Stradala Tatjana Ječmenica, njen muž hitno prevezen u bolnicu

Blic pre 10 minuta
Ko je muž tatjane ječmenice kojem se bore za život: Darko Jevtić je funkcioner SPS-a i direktor Rukometnog kluba Vojvodina

Ko je muž tatjane ječmenice kojem se bore za život: Darko Jevtić je funkcioner SPS-a i direktor Rukometnog kluba Vojvodina

Blic pre 40 minuta
Poginula Tatjana Ječmenica Bivša reprezentativka izgubila život u saobraćajnoj nesreći: Mužu se bore za život

Poginula Tatjana Ječmenica Bivša reprezentativka izgubila život u saobraćajnoj nesreći: Mužu se bore za život

Blic pre 45 minuta
Ovaj potez je bio koban! Otkriveni detalji stravične nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Džip u kom je bila sa…

Ovaj potez je bio koban! Otkriveni detalji stravične nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Džip u kom je bila sa suprugom potpuno smrskan

Blic pre 10 minuta