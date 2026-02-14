(VIDEO) Lindzi Von se oglasila iz bolnice: „Naredni koraci su neizvesni, uglavnom sam nepokretna“

Američka skijašica Lindzi Von doživela je težak pad na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Von je sa već povređenim kolenom, nakon pada u Kran-Montani, stigla u Italiju da se takmiči na Igrama. Legendarna američka skijašica je imala tri operacije kolena, a u subotu je očekuje i četvrta. Pored činjenice da je njeno stanje neizvesno i da je, kako kaže, uglavnom nepokretna, smogla je snage da se na društvenim mrežama obrati fanovima i zahvali se na velikoj podršci koju joj pružaju. – Hvala svima koji mi šalju cveće, pisma i… ajkule – rekla je uz osmeh Von,