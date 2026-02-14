(VIDEO) Lindzi Von se oglasila iz bolnice: „Naredni koraci su neizvesni, uglavnom sam nepokretna“

Danas pre 45 minuta
Američka skijašica Lindzi Von doživela je težak pad na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Von je sa već povređenim kolenom, nakon pada u Kran-Montani, stigla u Italiju da se takmiči na Igrama. Legendarna američka skijašica je imala tri operacije kolena, a u subotu je očekuje i četvrta. Pored činjenice da je njeno stanje neizvesno i da je, kako kaže, uglavnom nepokretna, smogla je snage da se na društvenim mrežama obrati fanovima i zahvali se na velikoj podršci koju joj pružaju. – Hvala svima koji mi šalju cveće, pisma i… ajkule – rekla je uz osmeh Von,
Danas pre 45 minuta
