(VIDEO) Nemački list: Vučić u Minhenu zabrinut preti naoružavanjem pa hvali bavarski kupus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na marginama Minhenske bezbednosne konferencije najavio veća ulaganja u oružje zbog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

To nije odjeknulo u svetu, ali jeste u regionu, prenosi Dojče Vele. Vučićevu zabrinutost zbog saveza između Hrvatske, Kosova i Albanije koju je izrazio u petak po dolasku u Minhen preneli su mediji na srpskom ali i- neki regionalni mediji. Čak je i Fox News Albania tome posvetio tekst u kojem se kaže: „U međuvremenu, nakon sastanka generala vojski tri države održanog 11. februara, objavljeno je da će Kosovo, Albanija i Hrvatska održati svoju prvu zajedničku vežbu