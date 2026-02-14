Danas je sveti Trifun: Ovo su običaji i verovanja za današnji dan, padavine otkrivaju kakva nas godina čeka

Dnevnik pre 4 sati
Danas je sveti Trifun: Ovo su običaji i verovanja za današnji dan, padavine otkrivaju kakva nas godina čeka

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi Svetog mučenika Trifuna, koji je stradao za hrišćansku veru.

U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen crnim podebljanim slovom, a obeležava se i kao pretprazništvo Sretenja koje se obeležava 15. februara. Sveti Trifun se smatra zaštitnikom mnogih zanata i onih koji iskreno vole i neguju hrišćansku ljubav. Vinogradari posebno slave Svetog Trifuna, dok ga svojim zaštitnikom smatraju i gostioničari. Na današnji dan vinogradari idu u vinograde, orezuju lozu i vinom zalivaju čokote, da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu,
