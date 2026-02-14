Predsednik Skupštine Republike srpske, poznat po uvredama na račun građana Srbije koji protestuju, za Sretenje u Orašcu i Kragujevcu

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Skupštine Republike srpske predsednik tog tela, dr Nenad Stevandić, prisustvovaće u Orašcu i Kragujevcu državnim svečanostima posvećenim obeležavanju Sretenja – Dana državnosti Srbije.

Stevandić je, inače, poznat po uvredama na račun građana Srbije koji protestuju protiv režima Aleksandra Vučića: Blokaderi gube jer nisu sakrili da su podržani libero-globalistima spolja, već to svjesno ili ne promovišu, uz odanost svima koji Srbiju vidno mrze, napisao je u septembru prošle godine. Screenshot Zajedno sa Miloradom Dodikom glasao je na lokalnim izborima u Beogradu u junu 2024. godine, a pohvalio se i posetom Ćacilendu. Zanimljivo je da u pozivu