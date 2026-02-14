Bodovi se traže i u Humskoj: Spartaku ne pada na pamet da nudi popust Partizanu!

Hot sport pre 2 sata
Bodovi se traže i u Humskoj: Spartaku ne pada na pamet da nudi popust Partizanu!

Moraju sve da uzimaju šta im se ponudi! Trener Spartaka iz Subotice Miloš Kruščić govorio je pred duel sa Partizanom, koji se igra u subotu od 15.00 časova u Humskoj.

Subotičani se nalaze u teškoj situaciji na tabeli i svaki bod im je od ogromnog značaja, pa tako i ovaj na jednom od najzahtevnijih gostovanja u Srbiji. Kruščić ističe da njegov tim nema prava na kalkulacije: „Naša situacija je takva da moramo da tražimo bodove protiv koga god igrali, pa tako i protiv Partizana u gostima. Uvek je privilegija i uživanje igrati na stadionu crno-belih. Ovo će biti lepa prilika za nas da se pokažemo“, rekao je strateg Spartaka. Poseban
