Daleko su najkvalitetniji u zemlji, ni evrospki timovi ne mogu neke stvari protiv njih: Trener Železničara prepun poštovanja prema Zvezdi Dejana Stankovića!

Najava meča koji će biti sve samo ne lak za Železničar! Trener pančevačkog Železničara Radomir Koković govorio je o mnogim stvarima dan pre velikog duela sa Crvenom zvezdom, koji se igra u subotu od 17.00 časova u Pančevu u okviru 23. kola Superlige Srbije.

Koković je odmah istakao težinu izazova koji čeka njegov tim: „Dolazi nam prvi favorit za titulu. Nije tajna da je Zvezda najkvalitetniji tim u zemlji, daleko najkvalitetniji. Ono što bih izdvojio, analizirajući njih, jeste promena u igri otkad je došao Dejan Stanković. Zvezda je i ranije u fazi defanzive igrala orijentisana na čoveka. Od dolaska Stankovića igraju u neverovatnom intenzitetu. DNK njihov i promena koju je novi trener uspeo da donese za kratko vreme