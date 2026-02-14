Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog pokazuje da je predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman da koristi biološko oružje protiv sopstvenog naroda da bi ostao na vlasti", ocenio je danas ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot).

Baro je to napisao na platformi Iks (X) posle objavljivanja zajedničkog saopštenja pet evropskih država da je Navaljni otrovan retkim smrtonosnim neurotoksinom – epibatidinom, od južnoameričkih otrovnih žaba. Francuski ministar je odao poštu Navaljnom "ličnosti opozicije, ubijenoj zbog svoje borbe za slobodnu i demokratsku Rusiju". Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Švedska i Holandija su danas zajedno saopštile da je Navaljni umro otrovan u kaznenoj koloniji