Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Insajder pre 1 sat
Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog pokazuje da je predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman da koristi biološko oružje protiv sopstvenog naroda da bi ostao na vlasti", ocenio je danas ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot).

Baro je to napisao na platformi Iks (X) posle objavljivanja zajedničkog saopštenja pet evropskih država da je Navaljni otrovan retkim smrtonosnim neurotoksinom – epibatidinom, od južnoameričkih otrovnih žaba. Francuski ministar je odao poštu Navaljnom "ličnosti opozicije, ubijenoj zbog svoje borbe za slobodnu i demokratsku Rusiju". Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Švedska i Holandija su danas zajedno saopštile da je Navaljni umro otrovan u kaznenoj koloniji
Blic pre 1 sat
Beta pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
Danas pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Telegraf pre 2 sata
Vladimir PutinHolandijaVelika BritanijaRusijaNemačkaŠvedskaFrancuska

