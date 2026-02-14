Kir Starmer: Potrebno graditi jaču Evropu i evropskiji NATO

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da je potrebno graditi jaču Evropu i evropskiji NATO i dublje veze Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

On je rekao da se Rusija naoružava i da je NATO upozoren da bi Rusija mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv alijanse do kraja ove decenije. Starmer je rekao da Evropa ne traži konflikt i da je cilj trajni mir, ali da u svetlu pretnji mora da gradi tvrdu moć i da bude spremna da se bori, da uradi sve da zaštiti svoje ljude, vrednosti i način života, kao i da stoji na svojim nogama. "Naša posvećenost članu pet (napad na jednog člana NATO je napad na