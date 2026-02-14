Protest "Valjevo pamti", govornici poručili da se nasilje ne sme ponoviti i istakli da ni posle šest meseci niko nije odgovarao (VIDEO)

Insajder pre 33 minuta
Protest "Valjevo pamti", govornici poručili da se nasilje ne sme ponoviti i istakli da ni posle šest meseci niko nije…

U Valjevu je organizovan protest "Valjevo pamti", povodom šest meseci od incidenata sa policijom u tom gradu na demonstracijama koje su održane letos. Govornici su poručili da ni posle šest meseci niko nije odgovarao i da se ne sme dozvoliti da se nasilje ponovi i da građani budu ugroženi "od onih koji treba da budu simbol pravde i sigurnosti". Skup je počeo ispred Valjevske gimnazije, a onda je kolona krenula gradskim ulicama. Iako je bilo planirano, građani nisu došli do SUP-a zbog, kako je saopšteno,

Nakon emitovanja filma "Presedan", uz aplauze okupljenih građana, završen je protest u Valjevu, javlja reporterka Insajdera Ana Mihaljčić. "Ne stojimo zbog prošlosti već budućnosti, zbog naše dece svakog grada koji neće da ćuti, svakog čoveka koji ne pristaje na strah. Možda su mislili da smo se umorili, ali nisu računali da Srbija i Valjevo pamti", rekla je moderatorka na kraju i poručila da se sutra i u ponedeljak održavaju protesti studenata i poljoprivrednika.
