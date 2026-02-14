Sastanak Kurtija i Plenkovića u Minhenu o saradnji i regionu

Predsednik Vlade Kosova Aljbin Kurti je u okviru Minhenske bezbednosne konferencije razgovarao sa hrvatskim kolegom Andrejem Plenkovićem o situaciji u regionu i razvoju bilateralne saradnje, kao i o mogućnost održavanja zajedničke sednice dve vlade.

"Delimo zajedničke vrednosti sa Hrvatskom, a ona je naš pristalica članstva u NATO i Evropskoj uniji", saopšteno je iz kosovske vlade, preneo je Radio Kim. Plenković je na društvenoj mreži Iks napisao da je sa Kurtijem razgovarao o stanju u regionu, bezbednosnim izazovima i statusu hrvatske manjine u Janjevu, dodavši da Hrvatska nastavlja da jača saradnju sa Kosovom i podržava njegov evropski put.