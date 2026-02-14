"Ima mnogo toga što bih mogao da kažem..." Bruno Fernando jedva ostao miran posle bolnog poraza Partizana od Reala: "Naravno da nam je teško!"

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida sa 77:73 u 28. kolu Evrolige.

Gledali smo neverovatno borben i dramatičan meč u Areni, a Partizan je za 40 minuta košarke izveo svega tri penala i to na svom parketu što je zaista podatak iz rubrike "verovali ili ne". Utiske posle teškog poraza izneo je i centar crno-belih, Bruno Fernando. - Baš kao što kažete, bio je to težak poraz. Mislim da smo imali priliku da pobedimo, naročito u završnici. Napravili smo nekoliko grešaka, a da smo njih ispravili mogli smo realno da pretvorimo ovo u pobedu.
