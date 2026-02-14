Oglasili se Putevi Srbije: Automobili čekaju večeras samo na Batrovcima, kamioni i na Sremskoj Rači

Automobili na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju pola sata, a kamioni punih pet sati, ukazuju poslednji podaci granične policije koje saopštava Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Jedino dodatno zadržavanje za kamione beleži se na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom, gde teretnjaci čekaju dva sata, dok na ;ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji takođe nema većih gužvi. Potencijalni zastoji zbog radova na putu mogu se očekivati na ;petlji Velika Drenova-petlja Vrnjačka Banja (ka Vrnjačkoj Banji), na deonici Sombor-Kula na više lokacija, kao i na
