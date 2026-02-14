Sahranjena majke goge Sekulić: Pevačica neutešna, bivši suprug se ne odvaja od nje (foto)

Kurir pre 1 sat
Sahranjena majke goge Sekulić: Pevačica neutešna, bivši suprug se ne odvaja od nje (foto)

Goga Sekulić danas se oprašta od svoje majke Nade Sekulić.

Na groblju u Sremčici došli su Gogini najbliži prijatelji i članovi porodice, kako bi Nadu ispratili na večni počinak. Gogin otac stigao je prvi na groblje, a za njim i pevačica sa bivšim suprugom Urošem koji je nosio veliki buket cveća. Sekulićeva je na sahranu došla sva u crnom, a lice su joj prekrivale velike naočare. Pre nego što je povorka krenula, sa Gogom su sve vreme bili prijatelji, zlatar Nebojša Bojović, Ceca Šarić, Ivana Šašić i drugi. Goga se nakon
