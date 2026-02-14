"Tašo, zašto si mi otišla, kako ću bez tebe" Dragana Bekvalac se potresnim rečima oprostila od Tatjane Ječmenice: Čekaj me, ja ću sigurno doći!

Dragana Bekvalac, sestra pevačice Nataše Bekvalac, oprostila se od svoje prijateljice Tatjane Ječmenice, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača.

Dragana obratila se Tatjani potresnom porukom: - Tašo moja dobra, brižna, posvećena i neponovljiva...prijatelju moj pravi i verni, zašto si mi otišla tako rano i bez pozdrava. Druže moj voljeni kako ću bez tebe. Sve si mogla... za svakoga da učiniš, daš, pomogneš, završiš...ništa ti nije bilo teško, samo da drugi budu zadovoljni i srećni... Legendo jedna, čekaj me...ja ću sigurno doći... Odmaraj, prijatelju moj, znam da znaš sve šta mislim i šta osećam i šta bih ti