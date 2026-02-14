Deo studenata u blokadi podržava niške veterane da napuste Savez ratnih veterana Srbije

Studenti u blokadi Pravnog, Mašinskog, Građevinsko-arhitektonskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu izražavaju punu podršku niškim veteranima koji su odlučili da napuste Savez ratnih veterana Srbije, usled dugotrajnog i očiglednog politizovanja tog udruženja od strane njegovog rukovodstva. -Za takvo delovanje punu odgovornost snose Željko Vukelić i Zoran Čukić, čijim postupcima je narušen ugled organizacije i kompromitovana njena osnovna svrha. Smatramo