Dosad nezapamćeno u srpskom fudbalu: ceo Napredak podneo ostavke, od predsednika do trenera

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Dosad nezapamćeno u srpskom fudbalu: ceo Napredak podneo ostavke, od predsednika do trenera

Kompletno klupsko i sportsko rukovodstvo Fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca podnelo je ostavke.

Povod je bio poraz u meču protiv Radničkog iz Niša (2:4) na stadionu "Mladost", što je treći neuspeh u tri "prolećna" kola. Razlog za ovakvu naprasnu čistku svih od predsednika Miloša Nenezića, pa do trenera Nikola Drinčića je to što će Napredak sledeće sezone igrati u drugoj ligi, jer je trenutno na dnu tabele sa 12 osvojenih bodova u 23 kola prvenstva. "Poraz od Radničkog, nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da ćemo u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Potop: Svi podneli ostavke u Napretku!

Potop: Svi podneli ostavke u Napretku!

Sport klub pre 37 minuta
Veliki preokret Voše na Brdu, Zvezda lako u Pančevu, Partizan bolji od Spartaka

Veliki preokret Voše na Brdu, Zvezda lako u Pančevu, Partizan bolji od Spartaka

RTV pre 1 sat
Talas ostavki u Napretku posle poraza od Radničkog

Talas ostavki u Napretku posle poraza od Radničkog

RTS pre 52 minuta
„Grobari“ teraju Stojakovića: Burno na tribinama nakon rušenja Spartaka!

„Grobari“ teraju Stojakovića: Burno na tribinama nakon rušenja Spartaka!

Hot sport pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 1 sat
Koković: "Ponosan sam kako smo se pokazali, igrali smo bez pet standardnih prvotimaca"

Koković: "Ponosan sam kako smo se pokazali, igrali smo bez pet standardnih prvotimaca"

Sportske.net pre 1 sat
Partizan savladao Spartak

Partizan savladao Spartak

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNišKruševac

Sport, najnovije vesti »

Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali…

Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali bolju realizaciju“

Danas pre 32 minuta
Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Danas pre 1 sat
Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Danas pre 2 sata
Zvezda ubedljivo, ali ne i lako, slavila u Pančevu

Zvezda ubedljivo, ali ne i lako, slavila u Pančevu

Danas pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Serbian News Media pre 37 minuta