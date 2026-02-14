Dosad nezapamćeno u srpskom fudbalu: ceo Napredak podneo ostavke, od predsednika do trenera

Kompletno klupsko i sportsko rukovodstvo Fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca podnelo je ostavke.

Povod je bio poraz u meču protiv Radničkog iz Niša (2:4) na stadionu "Mladost", što je treći neuspeh u tri "prolećna" kola. Razlog za ovakvu naprasnu čistku svih od predsednika Miloša Nenezića, pa do trenera Nikola Drinčića je to što će Napredak sledeće sezone igrati u drugoj ligi, jer je trenutno na dnu tabele sa 12 osvojenih bodova u 23 kola prvenstva. "Poraz od Radničkog, nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da ćemo u