Goga Sekulić jedva stoji od bola na sahrani majke: Od pevačice se ne odvaja bivši suprug

Goga Sekulić danas se oprašta od svoje majke Nade Sekulić.

Na groblju u Sremčici došli su Gogini najbliži prijatelji i članovi porodice, kako bi Nadu ispratili na večni počinak. Gogin otac stigao je prvi na groblje, a za njim i pevačica sa bivšim suprugom Urošem koji je nosio veliki buket cveća. Sekulićeva je na sahranu došla sva u crnom, a lice su joj prekrivale velike naočare. Pogledajte fotografije sa sahrane Nade Sekulić: Goga se nakon majčine smrti oglasila na Instagramu, objavila zajedničku fotografiju i napisala