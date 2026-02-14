Ovo je sestra Goge Sekulić: Javnost prvi put imala prilike da je vidi i to najtužnijim povodom (Foto)

Pevačica Goga Sekulić je danas, u prisustvu porodice i prijatelja, na večni počinak ispratila majku Nadu koja je preminula nakon duge bolesti.

Sahrana je održana u Sremčici, a na groblju se okupio veliki broj prijatelja, kao i bivši muž Goge Sekulić Uroš Domanović. Gogi su danas podršku pružile i pevačica Ivana Šašić, kao i bivša supruga Duška Šarića, Ceca, a javnost je prvi put imala prilike da vidi i kako izgleda pevačicina rođena sestra. Pogledajte Cecu Šarić: U kapeli, jedna do druge stajale su Goga i njena rođena sestra Aleksandra. Pogledajte: