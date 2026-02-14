Partizan – Spartak, uživo: Crno-beli vode 2:0 u Humskoj

Mondo pre 5 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Partizan – Spartak, uživo: Crno-beli vode 2:0 u Humskoj

Partizan dočekuje Spartak iz Subotice u Humskoj i želi pobedu pred večiti derbi sa Crvenom zvezdom.

Pred ovaj meč crveno-beli imaju bod manje od večitog rivala i pokušaće da osvoje tri boda. Dešavanja sa meča pratite na MONDU. Crnogorski napadač izbegao je ofsajd-zamku i rutinski savladao golmana Spartaka. Uroš Čejić je bio metrima iza zadnje linije svog tima, a Andrej Kostić je to kaznio i lako iskoristio zicer Kažu mora da izađe zbog povrede, Nemanja Krsmanović ulazi Trener Spartaka iz Subotice Miloš Kruščić ne može da veruje kako je loše šutirao Stefan Tomović
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

POLUVREME - Partizan iskoristio jedine dve prilike, Subotičani svoje dve nisu, a pričaće se i o imenima u loži, kao i…

POLUVREME - Partizan iskoristio jedine dve prilike, Subotičani svoje dve nisu, a pričaće se i o imenima u loži, kao i poništenom crvenom kartonu!

Sportske.net pre 5 minuta
Partizan - Spartak: Pao i drugi gol duboko u nadoknadi

Partizan - Spartak: Pao i drugi gol duboko u nadoknadi

Kurir pre 6 minuta
UŽIVO: Partizan već ima veliku prednost

UŽIVO: Partizan već ima veliku prednost

Sport klub pre 6 minuta
Zvezda u Pančevu – UŽIVO: Povratak Arnautovića, Eraković u 11

Zvezda u Pančevu – UŽIVO: Povratak Arnautovića, Eraković u 11

Sport klub pre 6 minuta
UŽIVO Partizan duplirao prednost u poslednjem minutu!

UŽIVO Partizan duplirao prednost u poslednjem minutu!

B92 pre 5 minuta
Prenos, Partizan - Spartak: Nestvarna utakmica! Sudija pokazao crveni karton, pa se predomislio! Kakvi promašaji, kakvi…

Prenos, Partizan - Spartak: Nestvarna utakmica! Sudija pokazao crveni karton, pa se predomislio! Kakvi promašaji, kakvi golovi! (video)

Večernje novosti pre 6 minuta
Prenos, Železničar - Zvezda: Kakva uvertira crveno-belih za Lil!

Prenos, Železničar - Zvezda: Kakva uvertira crveno-belih za Lil!

Večernje novosti pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanSuboticaderbi

Sport, najnovije vesti »

Rastu i napreduju devojčice, najmlađe selekcije ŽRK Pirot: Dobra igra u Blacu!

Rastu i napreduju devojčice, najmlađe selekcije ŽRK Pirot: Dobra igra u Blacu!

Plus online pre 5 minuta
Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile turnir u Dohi

Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile turnir u Dohi

RTV pre 0 minuta
Brazilu po prvi put zlato na Zimskim olimpijskim igrama

Brazilu po prvi put zlato na Zimskim olimpijskim igrama

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Vranjanci remizirali na startu jeseni: Dinamo Jug - RFK Grafičar 1:1

Vranjanci remizirali na startu jeseni: Dinamo Jug - RFK Grafičar 1:1

Vranje news pre 6 minuta
Aleksa Tomović zauzeo 47. mesto u veleslalomu na ZOI

Aleksa Tomović zauzeo 47. mesto u veleslalomu na ZOI

RTV pre 0 minuta