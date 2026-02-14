Partizan – Spartak, uživo: Crno-beli vode 2:0 u Humskoj

Partizan dočekuje Spartak iz Subotice u Humskoj i želi pobedu pred večiti derbi sa Crvenom zvezdom.

Pred ovaj meč crveno-beli imaju bod manje od večitog rivala i pokušaće da osvoje tri boda. Dešavanja sa meča pratite na MONDU. Crnogorski napadač izbegao je ofsajd-zamku i rutinski savladao golmana Spartaka. Uroš Čejić je bio metrima iza zadnje linije svog tima, a Andrej Kostić je to kaznio i lako iskoristio zicer Kažu mora da izađe zbog povrede, Nemanja Krsmanović ulazi Trener Spartaka iz Subotice Miloš Kruščić ne može da veruje kako je loše šutirao Stefan Tomović