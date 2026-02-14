Suprug Tatjane Ječmenice u indukovanoj komi: Darko Jevtić je direktor rk Vojvodina, doživeo teške povrede

Poznata srpska teniserka i bivša FED Kup selektorka Tatjana Ječmenica poginula je u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Beograda, a njen suprug Darko Jevtić zadobio je teške povrede, opasne po život.

Prema pisanju " Blica", Jevtić je zadobio povrede grudnog koša i stavljen je u indukovanu komu. On je direktor Rukometnog kluba Vojvodina i funkcioner Socijalističke partije Srbije, čiji lider i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić se oglasio u toku večeri. Automobil u kojem su bili Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić sudarilo se sa šleperom i u tom udesu je nekadašnja teniserka izgubila život. Teška saobraćajna nesreća dogodila se u 20.54 časova na petlji