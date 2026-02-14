Danas su Velike zimske zadušnice koje najavljuju pripreme za početak Vaskršnjeg posta

Danas su Velike zimske zadušnice koje najavljuju pripreme za početak Vaskršnjeg posta
Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Velike (zimske) zadušnice, dan posvećen upokojenima, jedan od četiri velika dana u godini kada se pravoslavni vernici sećaju svojih pokojnika i upućuju molitve za njihovu dušu. Zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta, odnosko Vaskršnjeg posta. Zadušnice se obeležavaju četiri puta godišnje i uvek padaju u subotu, a to su pored zimskih, letnje (duhovske), Miholjske i Mitorvske (zatvorne) odnosno jesenje
Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih?

Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih: Šta se zapravo slavi u Srbiji 14. februara?

Velike zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta

Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

Danas su Zadušnice, evo šta treba da uradite

Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

Dan zaljubljenih i Sveti Trifun: Ova dva praznika se danas obeležavaju, evo odakle potiču i šta predstavljaju

