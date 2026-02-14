Danas su Velike zimske zadušnice koje najavljuju pripreme za početak Vaskršnjeg posta

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Velike (zimske) zadušnice, dan posvećen upokojenima, jedan od četiri velika dana u godini kada se pravoslavni vernici sećaju svojih pokojnika i upućuju molitve za njihovu dušu. Zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta, odnosko Vaskršnjeg posta. Zadušnice se obeležavaju četiri puta godišnje i uvek padaju u subotu, a to su pored zimskih, letnje (duhovske), Miholjske i Mitorvske (zatvorne) odnosno jesenje