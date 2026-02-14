AMSS: Automobili na granici sa Hrvatskom čekaju sat vremena, kamioni tri

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.

Automobili na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj i prelazu Srpska Crnja iz Srbije ka Rumuniji čekaju sat vremena, dok je zadržavanje od pola sata za automobile na graničnom prelazu "Horgoš dva" ka Mađarskoj. "Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.