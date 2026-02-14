Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Danas u Srbiji pretežno oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra oštra promena vremena sa snegom i jakim vetrovima i osetnim zahlađenjem.

Do kraja dana u subotu preovladavaće pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. Mondo RTV Danas

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije. Do večeri padavine će prestati uz delimično razvedravanje sa severozapada. Temperatura će biti od 0 do 10 stepeni. Newsmax Balkans Insajder NIN Dnevnik Serbian News Media Zoom UE

Marko Čubrilo je najavio da će sutra početi vrlo nestabilan i relativno hladan period sa jakim do olujnim severozapadnim i severnim vetrovima. Kiša će na većem delu Srbije iznad 600 mnv preći u vlažan, jak sneg, dok će kiša ostati samo na jugu i istoku do večernjih časova. Mondo

Povezane vesti »

Od nedelje osetno hladnije

Od nedelje osetno hladnije

Zoom UE pre 1 sat
Stiže zimski udar usred februara: Evo gde će u Srbiji napadati i do 25 cm snega

Stiže zimski udar usred februara: Evo gde će u Srbiji napadati i do 25 cm snega

Mondo pre 1 sat
Vremenska prognoza za nedelju 15. februar 2026: Kiša, vetar i osetno hladnije

Vremenska prognoza za nedelju 15. februar 2026: Kiša, vetar i osetno hladnije

Serbian News Media pre 5 sati
Osetno će zahladneti Sutra oblačno sa kišom i vetrom, a ovde će čak i ponovo zavejati Evo za kada se predviđa razvedravanje i…

Osetno će zahladneti Sutra oblačno sa kišom i vetrom, a ovde će čak i ponovo zavejati Evo za kada se predviđa razvedravanje i otopljenje

Dnevnik pre 5 sati
"Sutra ne idite na put bez preke potrebe": Čubrilo najavio snažnu promenu vremena, pa objavio dramatično upozorenje

"Sutra ne idite na put bez preke potrebe": Čubrilo najavio snažnu promenu vremena, pa objavio dramatično upozorenje

Mondo pre 5 sati
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

NIN pre 7 sati
Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

Insajder pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Ovi svetski gradovi imaju najviše uličnih mačaka – jedan je iz bivše Jugoslavije

Ovi svetski gradovi imaju najviše uličnih mačaka – jedan je iz bivše Jugoslavije

Danas pre 6 minuta
Novo pismo jednog profesora studentima: Četiri ordena SPC oko Nepomenikovog vrata

Novo pismo jednog profesora studentima: Četiri ordena SPC oko Nepomenikovog vrata

Danas pre 1 minut
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 5 minuta
(Foto) "Marko, reci ženi za nas ili ću ja" U Zrenjaninu osvanuo šokantan bilbord na Dan zaljubljenih, ljudi gledaju i ne…

(Foto) "Marko, reci ženi za nas ili ću ja" U Zrenjaninu osvanuo šokantan bilbord na Dan zaljubljenih, ljudi gledaju i ne veruju: "P.S. Trudna sam"

Blic pre 0 minuta
BLOG UŽIVO: Protest "Valjevo pamti", govornici sa bine poručili da se ne sme dozvoliti da se nasilje ponovi

BLOG UŽIVO: Protest "Valjevo pamti", govornici sa bine poručili da se ne sme dozvoliti da se nasilje ponovi

Insajder pre 1 sat