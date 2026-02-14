Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Naslovi.ai pre 1 sat

Danas u Srbiji pretežno oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra oštra promena vremena sa snegom i jakim vetrovima i osetnim zahlađenjem.

Do kraja dana u subotu preovladavaće pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. Mondo RTV Danas

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije. Do večeri padavine će prestati uz delimično razvedravanje sa severozapada. Temperatura će biti od 0 do 10 stepeni. Newsmax Balkans Insajder NIN Dnevnik Serbian News Media Zoom UE

Marko Čubrilo je najavio da će sutra početi vrlo nestabilan i relativno hladan period sa jakim do olujnim severozapadnim i severnim vetrovima. Kiša će na većem delu Srbije iznad 600 mnv preći u vlažan, jak sneg, dok će kiša ostati samo na jugu i istoku do večernjih časova. Mondo