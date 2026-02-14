Vremenska prognoza za Srbiju: danas pretežno sunčano, sutra hladno sa snegom i jakim vetrovima

Naslovi.ai pre 21 minuta
Danas u Srbiji pretežno sunčano sa postepenim naoblačenjem i kišom, sutra oštra promena vremena sa snegom i jakim severnim vetrovima.

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa kišom posle podne, najpre na jugozapadu, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama moguć je sneg. Temperatura će se kretati od nula do 17 stepeni. RTV Danas RTS Insajder

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju, sa mogućim olujnim udarima tokom večeri i noći. Sa Mediterana stiže topliji vazduh koji podiže temperature iznad proseka za ovo doba godine. Telegraf N1 Info Glas Zapadne Srbije

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije formiraće se manji snežni pokrivač od 1 do 5 cm, lokalno i do 10 cm. Do kraja dana padavine će prestati uz delimično razvedravanje. Newsmax Balkans Insajder NIN Dnevnik Serbian News Media

Marko Čubrilo je najavio da će sutra početi vrlo nestabilan i relativno hladan period sa jakim do olujnim severozapadnim i severnim vetrovima. Kiša će na većem delu Srbije iznad 600 mnv preći u vlažan, jak sneg, dok će kiša ostati samo na jugu i istoku do večernjih časova. Mondo

