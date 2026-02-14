Protest „Valjevo pamti“: Autobus Jaćimovića zaustavljen na ulazu u grad

Nedeljnik pre 9 minuta
Protest „Valjevo pamti“: Autobus Jaćimovića zaustavljen na ulazu u grad

U Valjevu se održava protest kojim se obeležava pola godine od policijske brutalnosti nad demonstrantima, piše N1.

Građani, studenti i učenici valjevske Gimnazije, i danas će, kao i svakog 14. u mesecu, zatražiti odgovornost za dešavanja 14. avgusta kada su brojni građani bili žrtve policijske brutalnosti i nasilja. Autobus autoprevoznika Milomira Jaćimovića, koji od početka prevozi studente na proteste, zaustavljen je na ulazu u Valjevo. Kako kaže reporterka N1, nekoliko studenata, koji su sinoć stigli peške, su bili privedeni. Uvedeni su u policijsku stanicu, tamo su, kako su
