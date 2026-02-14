Tokom ROADPOL akcije kontrolisano 8.013 vozača teretnih vozila, od toga evidentirano 6.337 prekršaja

Newsmax Balkans pre 44 minuta  |  Newsmax Balkans
Tokom ROADPOL akcije kontrolisano 8.013 vozača teretnih vozila, od toga evidentirano 6.337 prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom ROADPOL akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja traje do kraja nedelje, kontrolisano 8.013 vozača teretnih vozila, a evidentirano 6.337 saobraćajnih prekršaja.

Kako se navodi u saopštenju MUP, u okviru akcije registrovano je 1.188 prekršaja prekoračenja dozvoljenog vremena upravljanja, 505 zloupotreba tahografa, 697 prekršaja neposedovanja propisane dokumentacije, 634 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 477 slučaja prekoračenja brzine, 23 upravljanja pod dejstvom alkohola i dva prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zabeleženo je 179 tehničkih neispravnih vozila u saobraćaju. Kada je
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

NIN pre 59 minuta
Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Insajder pre 2 sata
Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Beta pre 1 sat
Hiljade prekršaja u kontroli autobusa i kamiona širom Srbije

Hiljade prekršaja u kontroli autobusa i kamiona širom Srbije

Radio 021 pre 2 sata
Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Glas Zaječara pre 2 sata
Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Radio sto plus pre 1 sat
Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Dašić: Buka koju pravite nije dokaz istine već nemoći

Dašić: Buka koju pravite nije dokaz istine već nemoći

RTK pre 29 minuta
„Koža grada” u Galeriji Kulturnog centra na Zlatiboru

„Koža grada” u Galeriji Kulturnog centra na Zlatiboru

Zoom UE pre 9 minuta
Gornja Trnava: Orezivanjem loze obeležen Sveti Trifun

Gornja Trnava: Orezivanjem loze obeležen Sveti Trifun

Glas juga pre 19 minuta
Sutra, na Sretenje, obeležavanje Dana državnosti, svečanost u Orašcu predvodiće Macut

Sutra, na Sretenje, obeležavanje Dana državnosti, svečanost u Orašcu predvodiće Macut

Euronews pre 9 minuta
Lekcija za pamćenje: Kako su učenici iz Leskovca rekli hvala svojoj nastavnici koja odlazi u penziju – VIDEO

Lekcija za pamćenje: Kako su učenici iz Leskovca rekli hvala svojoj nastavnici koja odlazi u penziju – VIDEO

Rešetka pre 19 minuta