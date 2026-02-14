Tokom ROADPOL akcije kontrolisano 8.013 vozača teretnih vozila, od toga evidentirano 6.337 prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom ROADPOL akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja traje do kraja nedelje, kontrolisano 8.013 vozača teretnih vozila, a evidentirano 6.337 saobraćajnih prekršaja.

Kako se navodi u saopštenju MUP, u okviru akcije registrovano je 1.188 prekršaja prekoračenja dozvoljenog vremena upravljanja, 505 zloupotreba tahografa, 697 prekršaja neposedovanja propisane dokumentacije, 634 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 477 slučaja prekoračenja brzine, 23 upravljanja pod dejstvom alkohola i dva prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zabeleženo je 179 tehničkih neispravnih vozila u saobraćaju. Kada je