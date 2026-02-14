Zelenski: Raspisaću izbore ako bude obezbeđen prekid vatre, ukrajinska armija je najjača u Evropi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski spreman je da raspiše izbore ukoliko se obezbedi dvomesečni ili tromesečni prekid vatre.

On je podvukao da ta država ne može da pravi teritorijalne ustupke kao "kompromis" u pregovorima sa Rusijom. Govoreći na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji o pritiscima iz Vašingtona nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je poručio da bi Kijev trebalo da "požuri" sa postizanjem dogovora, Zelenski je priznao da oseća "mali" pritisak. "Ukrajina ne može da pobegne sa sopstvene teritorije sa stotinama hiljada ljudi", prenosi Gardijan. Zelenski je